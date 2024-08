Nasti via dal Milan: la Cremonese prepara l’AFFONDO decisivo, la FORMULA su cui si ragiona

Nasti potrebbe lasciare il Milan. In tal senso la Cremonese sarebbe pronta all’affondo decisivo. Cifre e formula

come riportato da TMW il club ha cercato nelle scorse ore un’accelerata per trovare l’accordo con i rossoneri. La formula su cui si ragiona è il prestito, anche se non è ancora dato sapere se ci sarà un riscatto ed eventualmente un controriscatto in favore del Milan per evitare di perdere il comando delle operazioni.