Nasti Milan, l'attaccante rossonero è a un PASSO dalla Cremonese

Nasti Milan, l’attaccante rossonero è a UN PASSO dal trasferimento alla Cremonese! Tutti i DETTAGLI dell’accordo

Il futuro di Marco Nasti sarà ancora una volta lontano dal Milan. È praticamente fatta per il suo trasferimento alla Cremonese, come riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X.

Stando a quanto si apprende le due società si stanno scambiando in queste ore i documenti per un’operazione a titolo gratuito con il 50% della futura rivendita che andrà nelle casse dei rossoneri più un bonus qualora la Cremonese andasse in Serie A.