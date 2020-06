Napoli, Giuntoli: «Crediamo in Gattuso, con lui vogliamo tornare in alto»

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha espresso la massima fiducia nei confronti del progetto di Gattuso

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato del tecnico azzurro Rino Gattuso ai microfoni di Sky Sport 24. Questo il suo commento:

«Se penso alla formazione tipo di Maurizio Sarri ci sono 7/8 giocatori diversi. Abbiamo già sperimentato la squadra del futuro. Ci stiamo trovando bene con Gattuso, abbiamo apprezzato le sue doti tecniche e umane. C’è la volontà di andare avanti con lui, stiamo progettando il Napoli insieme. Allo scudetto siamo andati molto vicini, ma ora c’è da ripartire su un percorso nuovo, pagherà la coerenza. La Lazio lo scorso anno non è andata bene, ma ha creduto in un progetto e quest’anno è tornata competitiva. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma crediamo nel progetto Gattuso per tornare dove eravamo».