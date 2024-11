Mutti difende Leao e Theo: «Troppo importanti per il Milan»

Mutti in esclusiva a Milannews24 ha preso le difese di Leao e Theo Hernandez: le dichiarazioni sui due giocatori rossoneri

LE DICHIARAZIONI – «Leao e Theo Hernandez sono giocatori troppo importanti per il Milan. Theo a prescindere dal momento negativo è fondamentale. Deve migliorare in difesa ma nelle proposte offensive è devastante mettendo in soggezioni gli avversari. Dal di fuori è difficile conoscere le dinamiche interne, bisogna capire che tipo di rapporti si instaurano tra allenatore e giocatori. Bisogna avere la pazienza e la capacità dialettiche e tecniche per dare supporto a questi ragazzi che magari stanno vivendo un momento di appannamento. Escluderli in certi momenti è negativo ma in certi momenti c’è l’effetto opposto. Leao? Quando non ci sono calciatori come lui si sente, difficile metterne un altro al suo posto».

LE PAROLE INTEGRALI