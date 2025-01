Musah a Prime Video: «Una grande opportunità per i tifosi. Sugli allenamenti c’è questo retroscena»

Musah ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Prime Video a poche ore dal match di Champions League

Yunus Musah, a poche ore dal fischio d’inizio di Milan–Girona, ha rilasciato un’intervista a Prime Video a poche ore dal match di Champions League. Queste le sue parole:

DAVANTI AI TIFOSI – «Adesso abbiamo l’opportunità contro il Girona a San Siro, l’occasione più bella che ci può essere, a San Siro con i nostri tifosi».

VOGLIAMO VINCERE – «Non è un segreto che è una persona con un carattere forte e che ce lo sta trasmettendo. È qua per aiutarci e siamo un gruppo unito insieme: ci aiuta e noi proviamo a portare i risultati in campo. Ogni allenatore viene con le sue idee, noi siamo qua per ascoltare: noi vogliamo vincere, come abbiamo fatto in Arabia per la Supercoppa».

UN RETROSCENA – «Ci alleniamo con i parastinchi, è molto importante per il mister».