Musah Milan, tutta la VERITÀ sul possibile addio! Il Diavolo ha DECISO: il club è inamovibile. Le ultimissime

Dopo l’indiscrezione di Repubblica che vedeva il Napoli fortemente interessato al centrocampista rossonero Musah, il giornalista Daniele Longo ha fatto il punto sul possibile addio.

Per il calciomercato Milan lo statunitense non partirà assolutamente in questa sessione di mercato perché è uno di quei giocatori su cui punta molto il club. Per il momento, molto probabilmente, Conte non potrà puntare il centrocampista classe 2002.