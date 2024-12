Musah Milan, altra conferma: Fonseca lo schiera titolare contro l’Atalanta. L’americano è ormai diventato un giocatore fondamentale

Musah, come già avvenuto nelle ultime partite, sarà titolare nel tridente del Milan alle spalle di Morata contro l’Atalanta.

L’americano è stato confermato da Fonseca che lo considera ormai un giocatore fondamentale per garantire equilibrio alla squadra, come dimostrato contro il Real Madrid in Champions League ma pure, in misura diversa, la settimana scorsa con l’Empoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA MILAN