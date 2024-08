Musah Milan: dal nuovo RUOLO all’INTERESSE del Lione, tutta la VERITA’ sul futuro

Iniezione di fiducia. Musah é al centro del progetto tecnico di Fonseca al Milan: dal nuovo ruolo all’interesse del Lione, tutta la verità

Come riportato da Calciomercato.com l’idea è che l’ex Valencia possa giocare, sempre, nei due in mediana. Yunus ha il passo e le caratteristiche fisiche per garantire un buon lavoro in fase di transizione. Non é un giocatore cedibile se non per una cifra davvero straordinaria. Nei giorni scorsi il Lione ha chiesto informazioni sul nazionale americano, l’interesse è forte ma rischia di rimanere tale perché Fonseca lo ritiene fondamentale per sviluppare il suo gioco. Con o senza Fofana, il grande obiettivo in mediana di questa estate a forte tinte rossonere.