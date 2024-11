Musah Milan, USA si affida anche all’ex Valencia per la vittoria sulla Jamaica

Musah Milan, USA si affida anche al centrocampista ex Valencia per la vittoria sulla Jamaica arrivata con il risultato di 4-2

Non solo Christian Pulisic, anche Musah ha messo il suo zampino nella vittoria per 4-2 degli USA sulla Jamaica. I due giocatori del Milan sono stati tra i migliori in campo: il primo segnando la prima rete al 13′ e il secondo con un assist.

La gara era valida come ritorno dei quarti di finale di CONCACAF Nations League. L’andata era terminata 1-0 in trasferta e nella notte in casa Team USA non ha lasciato speranze agli avversari chiudendo il primo tempo già 3-0.