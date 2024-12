Moviola Verona Milan, Marinelli promosso: quella decisione convince. Il giudizio

Moviola Verona Milan, l’arbitro Marinelli è promosso dopo la direzione di gara di ieri sera al Bentegodi: il giudizio

La moviola dei giornali di Verona–Milan, e in particolare del Corriere dello Sport, promuove la direzione di gara di Marinelli:

PAROLE – «Torna ad arbitrare il Milan dopo quasi un anno intero, Marinelli, che non inciampa mai durante la serata di Verona. Un solo, e molto rapido, check col Var all’inizio del primo tempo per togliersi ogni dubbio su quanto accaduto nell’area del Verona. Dopo due minuti è fortuito lo scontro tra Coppola e Leao, col portoghese che rimane contuso. Fiscale la chiamata sull’impatto di Tchatchoua col braccio, l’esterno del Verona infatti fa il possibile per evitarlo. Casuale anche l’incrocio di gambe – che provoca qualche minuto di interruzione della partita,

da qui i 4′ concessi nel recupero del primo tempo – tra Kastanos e Fofana, dove il milanista ha la peggio. Corretta l’ammonizione per Emerson Royal, che trattiene vistosamente Suslov sgusciante palla al piede. Punita con il giallo anche la trattenuta di Dawidowidcz su Jimenez,

nei pressi della metà campo. Valutazione corretta da parte di Marinelli, che lascia proseguire sul contatto nell’area gialloblu tra Duda e Abraham: è l’attaccante in realtà a toccare lo slovacco sulla parte bassa della gamba. Nel secondo tempo, molto spezzettato (espulso il ds

Sogliano all’inizio del recupero, per proteste sulle perdite di tempo rossonere) c’è soltanto un

rischio corso da Terracciano che sbraccia su Suslov a palla lontana».