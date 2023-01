Ieri pomeriggio il Milan ha battuto la Salernitana. Ecco i voti dei giornali alla direzione di gara dell’arbitro Fourneau

Per la Gazzetta dello Sport merita 5,5: «Al 76’ Fourneau espelle Bradaric per un fallo su Tomori, duro ma non grave: l’arbitro giustamente cambia idea e il rosso viene così tramutato in giallo. Ancora il Var interviene per togliere il gol del 3-0 al Milan: Diaz, in fuorigioco, probabilmente non tocca il pallone ma tenta di giocarlo e comunque impatta sull’intervento del portiere salernitano Ochoa.»

Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: «Non aveva iniziato male Fourneau, poi quando la gara ha mostrato le prime asperità, è sembrato perdersi un po’. Peccato. Grazia Giroud, espelle con troppa fretta Bradaric, tiene il campo in una partita che sembrava scontata ma non è stato così.»