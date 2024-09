Moviola Milan Venezia: MALISSIMO Di Marco, due errori CLAMOROSI. Giudizio IMPIETOSO

Moviola Milan-Venezia, malissimo Di Marco nella gestione della sfida di San Siro. Due errori clamorosi del direttore di gara

Impietoso il giudizio del Corriere dello Sport sulla prova dell’arbitro Di Marco ieri sera nella gara vinta 4-0 dal Milan sul campo del Venezia:

PAROLE – «Stecca la seconda in A stagionale Di Marco, decisamente peggio della prima. Non vede un rigore chiaro su Leao, vede (in tv, eh? quindi chiara l’immagine) e non giudica da rosso diretto un’entrata brutta e pericolosa di Nicolussi Caviglia. Servirà per crescere. Speriamo…».