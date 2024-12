Moviola Milan Sassuolo, Bonacina promosso! E sul contatto Pavlovic-Mulattieri...

Moviola Milan Sassuolo, l’arbitro Bonacina assolutamente promosso dopo la gara di ieri sera in Coppa Italia: regolare Pavlovic su Mulattieri

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è assolutamente promossa la direzione di gara dell’arbitro Bonacina nella sfida di ieri sera tra Milan e Sassuolo, gara vinta 6-1 dai rossoneri:

PAROLE – «Nel primo tempo, due reti annullate per fuorigioco. Al 9’ va in gol Abraham ma c’è una posizione irregolare di Leao. Al 41’ è Antiste a realizzare l’1-4 ma lo stesso francese su tiro di Volpato è oltre la linea rossonera. È invece buono il 4-0 di Leao al 43’: sul filtrante di Loftus-Cheek il portoghese è tenuto in gioco da Odenthal. Nella ripresa (11’) Pavlovic su Mulattieri che cade in area, ma il difensore rossonero prende la palla».