Moviola Milan Girona: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Girona: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la settima giornata della Champions League 2024/2025

Il Milan affronta la il Girona, nel match valido per la settima giornata della Champions League 2024/25. Dirige l’incontro Tobias Stieler. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN GIRONA LIVE.

1′ Fischio d’inizio

4′ – Conceicao deve operare già il primo cambio: Emerson Royal finisce ko, al suo posto Calabria

10′ – Primo tiro in porta del Milan: Reijnders su punizione impegna Gazzaniga

11′ – Ancora Gazzaniga protagonista, stavolta sulla girata di prima di Leao

15′ – Clamorosa chance per Musah: lo statunitense si libera in area di rigore, ma davanti a Gazzaniga sceglie il retropassaggio per nessuno anziché tirare

23′ – Anche Theo vicinissimo al gol: ottima azione personale di Leao che libera in area il terzino, sinistro masticato e palla sulla parte alta della traversa

29′ – Palo di Musah! Stavolta l’ex Valencia fa tutto bene e sfodera un gran destro da fuori, palla respinta dal palo

33′ – Due miracoli di Maignan nel giro di due minuti, prima su Van de Beek e poi su Tsygankov

37′ – Gol del Milan! Leao segna l’1-0

41′ – Giallo per proteste per Calabria dopo un fallo fischiato a Fofana

45′ – 5 minuti di recupero

50′ – Finisce il primo tempo dopo un miracolo di Maignan