Moviola Milan Cagliari: Fourneau promosso, direzione di gara impeccabile

Moviola Milan Cagliari: promossa la direzione di gara di Fourneau dai giornali oggi in edicola. Il giudizio sul direttore di gara

Come riportato dalla moviola del Corriere dello Sport, è stata giudicata ampiamente positiva la direzione di gara dell’arbitro Fourneau in Milan–Cagliari:

PAROLE – «Partita che fila via liscia (ed il merito è anche suo) per Fourneau, che fino a ieri mattina era a Roma e che è stato richiamato in fretta per sostituire Marchetti, al secondo forfait improvviso consecutivo a poche ore dal match (speriamo sia solo un malanno di stagione che si sta trascinando). Direzione serena, 20 falli e 2 gialli: ancora bene».