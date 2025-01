Moviola Inter Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Inter Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la finale di Supercoppa Italiana 2024/25

Il Milan affronta l’Inter, nel match valido per la finale di Supercoppa Italiana 2024/25. Dirige l’incontro Sozza. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. INTER MILAN LIVE.

1′ Fischio d’inizio

5′ Reijnders recupera palla sulla trequarti e prova un tocco filtrante in area per Pulisic, la palla dopo un rimpallo arriva all’americano ma Sommer è attento e in uscita bassa con i piedi libera.

6′ Gran lancio in profondità di Bastoni per Lautaro che controlla al volo, ma c’è un grande intervento in scivolata di Thiaw che impedisce all’argentino di calciare in porta a due passi da Maignan.

10′ Bella palla in verticale in area di Pulisic per Reijnders che prova il cross ma non colpisce bene e la palla finisce sull’esterno della rete.

15′ Fofana trova Reijnders che con una magia nella stretto salta un avversario, poi prova a calciare con il sinistro, pallone a lato.

23′ Taremi allarga per Dimarco che calcia da fuori area con il sinistro, Maignan devia la palla sopra la traversa.

35′ Cambio nell’Inter: Calhanoglu lascia il campo per un problema all’adduttore, al suo posto dentro Asllani.

38′ Mkhitaryan ci prova dal limite dell’area, ma non colpisce bene e il suo destro finisce ampiamente fuori.

46′ – Gol di Lautaro. Inter in vantaggio. Termina il primo tempo

45′ – Comincia il secondo tempo

47′ RADDOPPIO DI TAREMI!!! Lancio in profondità dalla difesa per l’iraniano che controlla e batte Maignan con il destro.

50′ Cambio nel Milan: fuori Jimenez, dentro Leao.

51′ Giallo per Mkhitaryan che ha fermato Leao al limite dell’area.

52′ GOOOOOOOLLLLLLL!!! THEOOOOOOOOO!!! Punizione del francese che sorprende Sommer sul suo palo e accorcia le distanze.

55′ Giallo per Dumfries.

57′ Giallo per Tomori.