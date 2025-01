Moviola Dinamo Zagabria Milan: giusto il rosso a Musah, dubbi sul rigore tolto ai rossoneri

Moviola Dinamo Zagabria Milan: Letexier estrae correttamente il rosso per Musah ma rimangono dubbi sul rigore tolto ai rossoneri

La moviola della Gazzetta dello Sport analizza così la direzione di gara dell’arbitro Letexier ieri sera in Dinamo Zagabria–Milan:

Giusta l’espulsione di Musah per doppia ammonizione al 39’p.t. Sconsiderati i due gialli per il centrocampista rossonero, che prima cerca di rialzare a forza Torrente da terra dopo un fallo, poi trattiene al limite dell’area Stojkovic a palla ormai passata. Al 4’ s.t.annullato il 2-0 della Dinamo per mano di Baturina a inizio azione. All’11’altro gol annullato alla Dinamo per fuorigioco. Al 17’ fischiato rigore per fallo di Nevistic su Leao che però viene tolto al monitor per fallo dello stesso attaccante (gomito alto su Mmaee).