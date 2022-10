Ieri sera il Milan ha battuto nettamente la Dinamo Zagabria. Ecco i voti dei giornali alla direzione di gara dell’arbitro Marciniak

Per la Gazzetta dello Sport merita 6,5: Partita non complicata ma ben diretta dal polacco, deciso sul rigore (netto) su Tonali. Due piccole imprecisioni nel primo tempo. Sufficienza anche per entrambi i due assistenti Sokolnicki (6) e Listkiewicz (6)