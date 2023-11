Mourinho: «Oggi ci è mancato tutto. Bove non meritava questa sconfitta». Tutte le dichiarazioni del tecnico rosssonero

José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo Slavia Praga-Roma.

LE PAROLE – «Oggi ci è mancato tutto, non voglio parlare tanto, nessuno deve farlo. Risultato meritatissimo per loro nel senso positivo, per noi al contrario in senso negativo. Non mi è piaciuto niente. Ho già parlato con i calciatori nello spogliatoio e di solito non succede mai. Rimarrà fra di noi quello che ho detto io, ma sono onesto e dico che lo Slavia ha meritato. Mi aspettavo queste difficoltà, abbiamo preparato la partita con le limitazioni che abbiamo, con Cristante e Dybala fuori. Quello che mi è piaciuto è Bove, ma uno solo non ti fa vincere una gara. Tutti meritiamo la sconfitta, tranne lui».