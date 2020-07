Mourinho: «City graziato dal TAS? E’ una decisione vergognosa»

Il tecnico del Tottenham Jose Mourinho ha commentato la riammissione del Manchester City alle competizioni europee

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa la decisione del TAS di riammettere il Manchester City alle coppe europee, annullando i due anni di squalifica precedentemente sentenziati. Queste le sue parole:

«È una decisione vergognosa perché se il City non è colpevole non viene sanzionato con 10 milioni di euro. Se non sei colpevole non dovresti avere una multa. Se sono colpevoli anche la decisione è vergognosa e dovresti essere bandito dalla competizione. Non so se il Manchester City sia colpevole o no, ma in entrambi i casi è una decisione vergognosa. So che per loro i soldi non sono un problema, ma perché pagare se non sei colpevoli. La mia critica è per la decisione. La porta del circo è aperta, quello che è certo è che gli Spurs sono gli Spurs e non credo cambieremo questa mentalità. Sono contento di come agiamo qui. Penso che sia la fine del fair play finanziario».