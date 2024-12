Mosquera Milan, i numeri non mentono! Dato clamoroso, davanti a lui solo questo calciatore rossonero

Mosquera Milan, dato clamoroso per il difensore centrale del Valencia ed obiettivo dei rossoneri in caso di separazione con Tomori

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un dato clamoroso che riguarda Mosquera, difensore centrale del Valencia e obiettivo del calciomercato Milan per gennaio.

Oltre ad averle giocate titolare praticamente tutte, 18 su 19, Mosquera ha una valutazione media di 6,34, circa 54 passaggi a partita ma soprattutto il 91.2% di precisione, circa il 2% in meno rispetto a Malick Thiaw, che in Europa è al top in Europa per passaggi completati tra i difensori U23