Condividi via email

Mosquera Milan, la Juve punta l’obiettivo rossonero: ecco la situazione rispetto alla posizione di Mosquera del Valencia

C’è anche Cristhian Mosquera nei pensieri della Juve, anche obiettivo del Milan, che vuole ancora provare a fare due colpi per rinforzare la difesa prima del gong finale di questa finestra dei trasferimenti di gennaio.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno messo nel mirino il giocatore del Valencia per il ruolo di “secondo centrale”, ma non solo. Pista alternativa sempre viva, da monitorare, è infatti quella che porta a Goglichidze dell’Empoli, rivelazione di questa Serie A.