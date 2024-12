Mosquera Milan, Moncada si muove! Operazione già impostata? Tutti i dettagli

Mosquera Milan, Moncada vuole a mettere a segno il colpo per l’estate: contatti avviati, tutti i dettagli sul centrale del Valencia

Come riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, in risposta ad un utente su X, il calciomercato Milan è molto interessato a Mosquera, difensore centrale del Valencia individuato come il perfetto rinforzo per il reparto arretrato.

Mosquera del Valencia interessa, è una cosa per giugno Matteo Moretto (risposta alla domanda di un tifoso del Milan) pic.twitter.com/kCnM8zetfs — Zelus (@garante_il) December 23, 2024

