Mosquera Milan, colpo rimandato a giugno? Moncada in pressing, tutti i dettagli

Mosquera Milan, il colpo rimandato a giugno? Moncada al lavoro, l’arrivo a gennaio dipende dal futuro di Fikayo Tomori

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione presa per il proprio reparto difensivo.

In questi giorni sono proseguiti i contatti per Cristhian Mosquera, centrale classe 2004

del Valencia, molto apprezzato in via Aldo Rossi. Gli spagnoli sono sempre restii alla cessione a gennaio, ma d’altronde il Milan, dovesse restare Tomori, non avrebbe fretta di accelerare la trattativa. Il discorso, insomma, resterebbe comunque vivo per giugno.