Morata a Sky: «Orgoglioso di quanto fatto in carriera con la Spagna. Se mi vedrete al Milan? Vi dico questo…». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo aver alzato al cielo la coppa dell’Europeo vinto con la propria Spagna contro l’Inghilterra, Alvaro Morata ha parlato così, rispondendo anche alla domanda finale sul suo futuro al Milan.

A CHIELLINI – «Buonasera Giorgione, come stai? Volevo chiederti quanto pesava, ma per scaramanzia non l’ho fato (riferito al trofeo, ndr.). Son contento di vederti, son contento che tu hai portato la coppa. Sei stato un esempio per me come calciatore e come uomo. Sai che ti ringrazio tanto per come mi hai trattato. L’ultima volta lo avete fatto voi, quando avete vinto io tifavo per voi perché siete miei amici e la mia famiglia era italiana. So che era così anche per voi oggi».

FINALMENTE POSSO RICEVERE GLI ELOGI CHE MERITO? – «Non penso a quello adesso. In questi Europei mi sono dovuto mettere i vestiti da muratore, fare tantissimo lavoro e alla fine sono orgoglioso di quello che ho fatto in carriera con la Spagna. Per il mio non mollare mai penso che mi sono meritato di alzare questa coppa».

COSA HA FATTO LA DIFFERENZA? – «Eravamo un gruppo molto solido, i giovani ci hanno portato entusiasmo, a volte dovevo alzare un po’ la voce. C’era un’atmosfera fantastica».

SE MI RIVEDRETE IN ITALIA COL MILAN? – «Non lo so, vediamo. Penso a godermi questo e poi vedremo».