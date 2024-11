Morata a Sky: «Possiamo battere il Real Madrid. Leao? Se sarà la sua notte, sarà pure la notte del Milan»

Morata ha concesso un’intervista a Sky Sport prima della partita tra il Real Madrid e il Milan. Le dichiarazioni anche su Leao

VALENCIA – «E’ meno importante il calcio. Conosco persone che sono là. Mando un abbraccio grandissimo a tutte le persone che stanno soffrendo questa situazione. Come spagnolo sono orgoglioso di come sta reagendo la gente, di come miei compagni stanno aiutando le persone. Speriamo di aiutare tutto il possibile, anche noi a distanza aiutiamo come possiamo. Spero anche che la Nazionale possa giocare presto a Valencia e aiutare perché hanno tanto bisogno».

OBIETTIVO VITTORIA – «Certo bisogna arrivare qua con personalità sapendo che siamo il Milan e anche noi abbiamo storia e grande responsabilità. Si possono perdere o vincere le partite, ma a noi serve oggi la prestazione. Abbiamo battuto squadre importanti e possiamo farlo stasera un’altra volta. Più che per la gente e le altre squadre dobbiamo farlo per noi, per essere consapevoli delle potenzialità che abbiamo. Bisogna fare un grande sforzo oggi».

LEAO – «Non deve consacrarsi, è un giocatore di un alto livello. Speriamo che oggi sia la sua prima notte grande qua. E’ un giocatore nato per queste partite e competizioni. Se sarà la notte di Leao vuol dire che sarà la notte del Milan pure. Dove devo mettere la firma?».