Morata Milan, Alvaro brilla da ex contro il Real Madrid: «Ammutolisce il Bernabeu e trasforma i fischi in adrenalina». Le pagelle

Morata è stato tra i protagonisti dell’impresa del Milan contro il Real Madrid, segnando il gol dell’1-2 da ex. I giornali hanno premiato l’attaccante spagnolo con voti altissimi in pagella.

GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – Non segnava da sei partite e sceglie forse quella migliore per sbloccarsi. Settimo gol da ex contro il Real. Tanto sacrificio e un palo colpito prima di uscire

TUTTOSPORT 7.5 – Generoso, gioca una partita completa a tutto campo, segnando al “suo” Real Madrid il settimo gol in 13 incontri

CORRIERE DELLO SPORT 8 – Record di gol segnati contro il Real Madrid: una sentenza. Settima rete contro la sua ex squadra. Si fionda sulla respinga di Lunin come un falco e ammutolisce il Bernabeu. Trasforma i fischi del pubblico in adrenalina pura