Morata Milan: «Real Madrid? Mi aspetto di essere fischiato!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Intervistato dal The Athletic, Alvaro Morata, punta del Milan, ha parlato così in vista della sfida col Real Madrid, suo ex club. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante rossonero spagnolo attualmente fermo a zero gol in Champions League.

MORATA MILAN – «Non penso che le cose siano cambiate molto. Ma ne sono consapevole e mi aspetto di essere fischiato e tutto il resto. È normale».