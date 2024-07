Morata CONFERMA il passaggio al Milan: «Sì, ci vado! Ho lasciato l’Atletico per questo MOTIVO» – VIDEO

Alvaro Morata ha confermato il passaggio al Milan. Queste le dichiarazioni del futuro attaccante rossonero

Alvaro Morata ha confermato il passaggio al Milan. Intercettato da Javi Gomez di El Partidazo de COPE, l’attaccante ha di fatto annunciato il trasferimento in rossonero.

🚨 ¡Álvaro Morata habla en exclusiva con @JaviGomezCh tras despedirse de sus compañeros!



🫂 "Era importante para mí saludarles y agradecerles todo"



🥹 "No quiero ser falso, levantar la Eurocopa es ganar un título con la camiseta del Atlético de Madrid"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KpImSOSc2T — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 16, 2024

PAROLE – «Ho salutato i miei compagni. Era importante per me. Era importante salutarli, ringraziarli di tutto. Mi hanno sempre aiutato molto. Anche l’allenatore, Miguel Ángel Gil, Carlos Bucero, Andrea Berta… in molti momenti in cui non mi sono divertito. Quando ci si trova in un luogo che, per vari motivi, non si può dare al cento per cento, questa opzione è migliore per tutti. Non voglio essere falso, né lo sono. Per me vincere un titolo con la maglia dell’Atleti significa alzare l’Europeo. Ha lo stesso valore di farlo perché è il club a cui appartengo, sui parastinchi ho indossato lo stemma dell’Atleti e questo è importante per me. Devo ancora passare le visite mediche con il Milan, ma sì, ci vado».