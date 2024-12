Morata Milan, i numeri non sono all’altezza: un particolare lascia increduli!

Morata Milan, pessimi numeri realizzativi: il bottino assieme a Abraham vale la metà di Retegui. Le ultimissime notizie

Gli attaccanti fissi in prima squadra del Milan – Morata, Abraham e Jovic – hanno dimostrato fino ad ora di essere poco prolifici in zona gol. In questo campionato di Serie A, infatti, i tre hanno segnato sommati 6 gol.

Questo dato fa molto riflettere, anche perché il solo Retegui ne ha realizzati il doppio. Già dalla partita di domani contro il Verona, dunque, ci si aspetta una reazione.