Morata Milan, i NUMERI IN CHAMPIONS LEAGUE sono impressionanti: il DATO sullo spagnolo.

Alvaro Morata è il giocatore più abituato nella rosa del Milan a disputare la Champions League. Lo spagnolo, infatti, ha giocato questa competizione anche con le maglie di Juventus, Chelsea, Real Madrid e Atletico Madrid.

A oggi ha disputato 82 partite nel torneo e ha segnato 28 gol e realizzato anche 12 assist. In totale è stato in campo per circa 4701 minuti, facendo registrare una media di un gol ogni 168 minuti.