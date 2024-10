Morata Milan, Gullit ESALTA l’attaccante spagnolo: parole al MIELE per la punta

Morata Milan, Gullit esalta l’arrivo dell’attaccante spagnolo a Milanello: parole al miele per l’ex punta della Juve

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit, leggenda del Milan, ha parlato così di Alvaro Morata:

MORATA – «Un grande acquisto, un attaccante che sa far gol, ma che i compagni devono mettere nell condizioni di poter far male. Lui il suo contributo lo dà sempre perché svaria per tutto il fronte offensivo e apre gli spazi. Uno così fa sempre comodo e può risolvere tanti problemi».

L’INTERVISTA DI GULLIT ALLA GAZZETTA DELLO SPORT