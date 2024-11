Morata Milan, il gol al Real Madrid è da record: è lui l’incubo degli spagnoli. Il dato incredibile

Morata Milan, il gol al Real Madrid al Bernabeu è da record: è lui l’incubo degli spagnoli. Il dato dell’attaccante incredibile

Morata è diventato a tutti gli effetti l’incubo del Real Madrid dopo il gol dell’1-2 che ha riportato il Milan in vantaggio al Bernabeu in Champions League.

Come riferito da Opta via Twitter, infatti, la squadra spagnola è quella dei cinque campionati europei contro cui l’attaccante (fischiato al momento dell’ingresso in campo) ha segnato più gol in carriera consideranto tutte le competizioni: ben 7.