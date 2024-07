Morata Milan, Fonseca studia la nuova posizione dell’attaccante: l’INDIZIO arriva dall’amichevole contro il Manchester City. Il retroscena

Nella notte è andata in scena l’amichevole di lusso tra il Milan e il Manchester City in cui si sono viste già alcune caratteristiche del calcio di Fonseca. Come fatto notare da Luca Bianchin, l’attaccante rossonero Colombo, autore di una doppietta, si abbassava spesso per palleggiare in linea con Loftus-Cheek.

Potrebbe essere un indizio per il nuovo attaccante rossonero Alvaro Morata: il lavoro di Fonseca è appena iniziato ma si vedono già i primi frutti.