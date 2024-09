Morata Milan, Damascelli IRONIZZA: «Qualcuno l’ha RISCOPERTO!». Poi INCENSA Fonseca

Morata-Milan, Tony Damascelli, noto giornalista, ha esaltato il centravanti spagnolo dopo la gara col Lecce: le dichiarazioni

Dalle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli ha dichiarato:

PAROLE – «Qualcuno ha scoperto Morata. Il Milan gode di buona salute e lo spagnolo è l’uomo che fa risalire la squadra, per esperienza e sostanza, qualità che non appartengono ad alcuni suoi sodali, inutile fare i cognomi tanto il solito noto è davanti agli occhi di tutti. Alvaro si è rasato il capo in omaggio e rispetto dei bambini in cura oncologica, niente trecce e tatuaggi ma il segnale di un uomo vero tra molti fantocci. Il Lecce ha resistito per poi giacere in minuti tre. Totale: Fonseca, ex bollito, datato (un po’ come Morata), aggancia il Toro in testa, classifica provvisoria, conferma di un campionato ondivago».