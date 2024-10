Morata Milan, possibile promozione nello spogliatoio: se Fonseca scegliesse lui... Il retroscena

Morata Milan, lo spagnolo si candida per assumere un ruolo fondamentale nello spogliatoio. Se Fonseca scegliesse lui…

Morata è uno dei candidati per assumere un ruolo fondamentale nello spogliatoio del Milan: quello di capitano.

A scriverlo è Gazzetta.it spiegando che l’attaccante, capitano della Spagna che ha vinto l’Europeo pochi mesi fa, ha la maturità per svolgere questo ruolo, visto che ha giocato per anni in grandi club come Real Madrid, Juve, Chelsea e Atletico Madrid. Se Fonseca scegliesse lui, quindi, nessuno potrebbe obiettare…