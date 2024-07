Morata Milan, lo spagnolo saluta l’Atletico Madrid: «Grazie al club e ai tifosi» – FOTO

Morata Milan, l’attaccante spagnolo ha salutato con un messaggio l’Atletico Madrid: «Grazie al club e ai tifosi» – FOTO

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Alvaro Morata ha voluto salutare con un messaggio il mondo Atletico Madrid. Di seguito le parole del nuovo attaccante del Milan.

MORATA – «Grazie Atletico Madrid. Grazie a voi lavoratori del club e ai tifosi, siete l’anima di questo club. E grazie soprattutto a te Koke, per aiutarmi sempre in ogni momento e per tutto. Tu sei l’Atletico Madrid. Mi mancherai fratello»