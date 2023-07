Morata Milan: c’è un club in pole, il possibile scenario

Tra i nomi accostati sul mercato estivo al Milan c’è Morata. Per l’attaccante la concorrenza è tanta. Un club su tutti in pole

Nonostante gli agenti abbiano parlato con l’Inter, Alvaro Morata, accostato sul mercato anche al Milan, resta in cima alla lista della Roma che è in pole per lo spagnolo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le parti avrebbero raggiunto l’accordo per un contratto a 4,5 milioni a stagione per quattro anni. Ora serve uno sforzo dalla proprietà per avvicinarsi alle richieste dell’Atletico Madrid.