Morata Milan: CONFERMATE le visite mediche e firma per domani, ecco chi sarà presente

Morata è pronto ad unirsi al Milan. Confermate le visite mediche e la firma in programma nella giornata di domani

Arriva la conferma. Morata è pronto ad unirsi al Milan. Confermate le visite mediche e la firma in programma nella giornata di domani:

come riportato da Sky Sport è confermato il programma di domani di Alvaro Morata: lo spagnolo sosterrà domani le visite mediche a Madrid, sarà seguito, sempre a Madrid, da Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, e l’intermediario della trattativa per i rossoneri, l’avvocato Beppe Bozzo, per le firme sui contratti.