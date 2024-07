Morata Milan: affare non in discussione, ma può cambiare la FORMULA! La RIVELAZIONE

Morata, fresco vincitore dio Euro 2024, è promesso sposo del Milan. L’affare non è in discussione ma può cambiare la formula

Fumata bianca in arrivo per Morata, fresco vincitore dio Euro 2024, che è promesso sposo del Milan. L’affare non è in discussione ma può cambiare la formula. La rivelazione di Manuele Baiocchini intervenuto a Sky Sport:

LE PAROLE – «Ci siamo, il Milan è pronto a chiudere. Tutto a metà settimana o mercoledì o giovedì con un viaggio della dirigenza del Milan, probabilmente dell’ammiratore delegato Furlani per definire il tutto e mettere nero su bianco per un contratto pluriennale. Bisogna capire in che modo si metteranno d’accordo Milan e Atletico Madrid per pagarla, di solito lo si fa in un’unica soluzione, se si esclude la clausola favorendo i buoni rapporti tra club si potrebbe arrivare anche ad un accordo per un pagamento rateizzato, l’obiettivo è chiudere prima delle vacanze dello spagnolo»