Morata Milan, Abraham ESALTA lo spagnolo: parole INCREDIBILI, che INVESTITURA per l’ex Juve!

Morata Milan, Abraham ESALTA lo spagnolo in conferenza stampa: parole INCREDIBILI, che INVESTITURA per l’ex Juve!

Abraham nel corso della sua conferenza stampa di presentazione dopo il debutto col Milan ha raccontato un retroscena su Morata risalente ai tempi del Chelsea. Queste le parole sull’ex Juve.

MORATA – «Quando ero molto giovane al Chelsea ho incontrato Morata e sono in parte cresciuto con lui che è un leader. Veramente bello essere in campo con lui, mi aiuterà a far vincere questa nuova squadra».

