Morata e Alice Campello si separano: il MESSAGGIO social dell’attaccante del Milan

Morata e Alice Campello si separano: il MESSAGGIO social del nuovo attaccante del Milan sul proprio Instagram

Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, Alvaro Morata ha annunciato la separazione da Alice Campello. Le parole del nuovo attaccante del Milan.

MORATA – «Dopo un po’ di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. Un rapporto MERAVIGLIOSO fatto di RISPETTO reciproco in cui ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storielle per un minuto di rilievo perché ripeto: non c’è mai stata mancanza di rispetto, solo tante continue incomprensioni che pian piano logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto ciò che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e una grande esperienza di apprendimento»