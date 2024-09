Morata o Abraham? Fonseca ha SCELTO l’attaccante TITOLARE per Milan Liverpool. La decisione dell’allenatore

Fonseca ha sciolto il ballottaggio di formazione per Milan Liverpool. A guidare l’attacco dei rossoneri, infatti, sarà Morata e non Abraham.

Per lo spagnolo si tratta della prima da titolare con il Milan dopo essere subentrato con Torino e Venezia. In panchina va quindi Abraham, autore del suo primo gol in rossonero sabato scorso contro i veneti dopo l’assist contro la Lazio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN LIVERPOOL