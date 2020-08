Monza su Daniel Maldini: il Milan può lasciarlo partire in prestito

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi è pronto ad accogliere “l’ultimo Maldini”: Daniel, figlio di Paolo, osservato speciale

Il Monza continua a sondare il terreno in casa del Milan per Daniel Maldini. Il figlio di Paolo è stato in diverse occasioni chiamato a rinfoltire la rosa della prima squadra rossonera nella scorsa stagione, ma quest’estate potrebbe essere la sua occasione per “farsi le ossa” in cadetteria.

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, neo-promosso in Serie B, vorrebbe portarlo presto in Brianza; al momento il Milan non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo: si valuta il prestito.