Monza Milan, i rossoneri tornano a vincere in trasferta: mancava da ben 7 mesi…

Il Milan, l’altro ieri sera, si è imposto in casa del Monza con il risultato di 1-0 maturato grazie alla rete di Reijnders. Questo è un risultato estremamente importante per i rossoneri che, dopo sette mesi, tornano a vincere in trasferta.

Un successo fuori dalle mura amiche dello stadio San Siro, infatti, mancava addirittura dallo scorso 30 marzo (Fiorentina-Milan 1-2, n.d.r.).