Monza Milan, Tancredi polemico sui social: «Errore indifendibile, in Genoa Inter…» – VIDEO

Ormai non ci sono dubbi: il gol annullato in Monza-Milan continuerà a far discutere per un bel po’ di tempo. Sul suo profilo X il noto giornalista Tancredi Palmeri ha spiegato il suo punto di vista, con relativo video dell’accaduto nel corso del big match di Serie A. Paragone anche sull’operato dello stesso arbitro in Genoa-Inter, Vediamo qui il suo messaggio dal seguitissimo account social. Queste le parole della famosa penna sull’episodio in questione di Monza Milan:

Annullare il gol del Monza per questo è una decisione impresentabile e indifendibile, per usare eufemismi.



L’arbitro Feliciani è lo stesso che in Genoa-Inter non vide nulla senza Var,

È proprio la sua qualità decisionale in campo il problema#MonzaMilan pic.twitter.com/993a2Tl1aB — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 2, 2024

