Doppietta da urlo per Brahim Diaz nella vittoria del Milan contro il Monza. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani

Un super Brahim Diaz nel Milan nella vittoria contro il Monza. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 8: «Trequartista, esterno destro e ora mezzala. Se in condizione, è un top. Ricorda un po’ Dybala per imprevedibilità, manovra e soluzioni in zona gol, ha meno classe, ma più ritmo nelle gambe. Un gol da 10 e uno da 9. Indispensabile a Zagabria.»

Tuttosport, 8: «Sin da subito si intuisce come sia il più voglioso e, di conseguenza, pericoloso. Dopo un paio di accelerate a beneficio dei compagni, decide di far da solo e sfrutta l’invitante corridoio che gli concede il Monza tutto. Per il raddoppio gli basta aggirare Caldirola. E suggerisce bene. La domanda se sia più utile lui del belga viene frustrata dall’infortunio muscolare che lo manda fuori causa»

Corriere della Sera, 8: «Inarrestabile, altri due gol alla Messi uno più bello dell’altro. Peccato per l’infortunio muscolare.»