Monza Milan, una specie di derby! Dal passato di Galliani alla famiglia Berlusconi: una partita speciale

Monza Milan, una specie di derby! Dal passato di Adriano Galliani alla famiglia Berlusconi: una partita speciale all’U-Power

Come sottolinea questa mattina il Quotidiano Sportivo, Monza Milan non può essere una partita come le altre. Anzi, può essere vista anche come una specie di derby in famiglia.

Il passato di Galliani in rossonero e, soprattutto, la famiglia Berlusconi in comune, sono gli indizi che rendono tutto più speciale. Il Diavolo si appresta a vivere una serata delicatissima dopo la sconfitta col Napoli e la posizione in bilico di Fonseca.