Monza Milan, Fonseca stupisce tutti! Decisione clamorosa, tifosi completamente spiazzati

Monza Milan, Paulo Fonseca stupisce ancora: Rafael Leao verso la terza panchina consecutiva domani sera. Le ultimissime

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Bianchin ha fornito questo aggiornamento sulla formazione del Milan per la sfida di domani contro il Monza:

PAROLE – «Rafa Leao in panchina per Monza-Milan, per la terza volta in quattro partite. L’allenamento, a meno di sorprese di domani, dice Okafor dal 1’ e Leao ancora fuori. Fonseca diceva dopo il Napoli: “Non c’è conflitto, è solo l’opzione di un allenatore”. Il messaggio però è forte…».