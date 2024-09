Monza Inter, ampio TURNOVER di Inzaghi: le SCELTE verso il Manchester City e il Milan. Ecco l’11 titolare nerazzurro

L’Inter dalle 20:45 affronterà il Monza in trasferta per provare ad approfittare del passo falso della Juve e rispondere al Napoli portandosi in testa alla classifica con una vittoria.

Inzaghi ha scelto di schierare un 11 titolare inedito, lasciando diversi big in panchina e facendo ampio turnover in vista dei match contro Manchester City e Milan.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 31 Bisseck, 42 Palacios, 95 Bastoni, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.